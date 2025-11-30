La notte nel cuore, anticipazioni 2 dicembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 2 dicembre 2025

Durante la cena, Peri insiste per rimanere a casa e rivela di aver colto l’occasione del viaggio per visitare Cihan. Tuttavia, alla fine accetta di soggiornare in hotel. Dopo aver dimostrato l’innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di eliminare ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh e gli chiedono urgentemente informazioni su Sevilay, sperando di chiarire la sua situazione e scoprirne la posizione. Nuh tenta poi di parlare con Melek, ma di fronte al suo rifiuto, decide di andarsene. Intanto, Cihan accompagna Perihan in hotel; lei, decisa a conquistarlo, lo invita a bere insieme, ma Cihan ribadisce fermamente che tra loro ci sarà solo un rapporto di amicizia.

Nel frattempo, Harika si scaglia ingiustamente contro una commessa e il direttore di un negozio con insulti e minacce. Nazim è testimone della scena e non cela la sua profonda delusione nei confronti del comportamento della ragazza, rifiutando persino di ascoltare le sue spiegazioni. Esat, nel tentativo di allontanarsi dai loschi affari di Hikmet e Halil, subisce minacce dalla zia, che lo ricatta minacciando di rivelare a Cihan la verità sull’incidente stradale di Sevilay. Con questa strategia, la donna costringe Esat a rispettare i loro accordi.

Nel frattempo Nuh si reca da Sumru e le chiede perdono, ma lei rifiuta. Determinato a ottenere il suo perdono, lui e Tahsin scelgono di rimanere a Konya fino a quando lei non cambierà idea. Altrove, Bunyamin confessa a Turkan di essere sterile. Turkan, realizzando che non potrà utilizzare una gravidanza come mezzo per diventare membro della famiglia Sansalan, decide di lasciarlo.

Halil si reca al negozio di tappeti di Sumru e diffonde calunnie su di lei ai dipendenti. Nihayet incontra Halil, ma le tensioni raggiungono un picco critico quando Sumru spara ad Halil, convinta di averlo ucciso. Subito dopo decide di costituirsi alla polizia. Tuttavia, Nihayet tenta di assumersi la responsabilità per proteggerla. Nonostante ciò, le autorità non trovano alcuna prova concreta del presunto delitto: né corpo, né bossoli, né tracce di sangue. Quando viene rivelato che Halil era già ricercato per frode, entrambe le donne vengono rilasciate.

Alla centrale di polizia, Nuh accusa un malore improvviso e perde i sensi. Trasportato d'urgenza in ospedale, la famiglia scopre con sgomento che l'uomo ha un tumore al cervello. Nel frattempo Halil si rifugia presso Hikmet con l'intenzione di mettere le mani sul denaro rubato a Canan. In contemporanea, un ufficiale giudiziario si presenta da Hikmet, informandola che una particella immobiliare registrata a suo nome è stata ipotecata da Samet, suo rappresentante legale…