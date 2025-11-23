La notte nel cuore, anticipazioni 25 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 25 novembre 2025

Dopo il tragico incidente, Nuh e Sevilay trovano rifugio in un appartamento, dove si riavvicinano. Melek è preoccupata per Sumru ed è arrabbiata con Nuh per la sua apparente indifferenza verso la madre. Tuttavia, grazie all’amore di Cihan e alla gioia di aspettare una bambina, riesce a mantenere il suo equilibrio. Il giorno seguente, la polizia avvia le indagini sulla morte di Andaç, e la notizia viene diffusa dal telegiornale, che menziona Sevilay come sospettata principale. Pur essendo determinata a costituirsi, Sevilay viene convinta da Nuh a fuggire all’estero con l’aiuto di un suo contatto fidato.

Nel frattempo, nella casa Sansalan, Esat chiede aiuto a Nihayet sperando di riconquistare Esma. Sumru, invece, decide di sostenere la preside della scuola dove lavora, aiutandola a risolvere un ingente debito contratto con uno strozzino che minaccia di sottrarle l’istituto. Halil, già impegnato in una relazione clandestina, chiama Canan per invitarla a cena ma intanto continua a frequentare Hikmet. Intanto, Cihan e Melek sognano un futuro sereno insieme alla loro bambina.

Tahsin si incontra con Sumru, che gli parla del problema finanziario della sua amica Nalan legato a un prestito contratto con lo strozzino Süleyman. Tahsin si propone di intervenire e si reca da Süleyman per risolvere la questione. Dopo un iniziale rifiuto dell’uomo, Tahsin è costretto a minacciarlo con una pistola per ottenere l’annullamento del debito.

Esat tenta ancora di conquistare il perdono di Esma, facendole una proposta tradizionale davanti alla famiglia, ma lei si rifiuta di accettare. Nel frattempo, Nuh e Sevilay cercano di costruire una nuova vita insieme, ma Nuh continua a essere tormentato dai sensi di colpa. Mesut è pronto a partire per la scuola e riceve numerosi regali dalla famiglia. Anche Esat lo abbraccia affettuosamente in segno di buon augurio. Bünyamin tenta una riconciliazione con Türkan, promettendole gioielli per conquistare il suo perdono.

Alla villa Sansalan arriva inaspettatamente Nilay Alpsan, un’amica di vecchia data di Sumru. Viene accolta da Kadriye che le consiglia di parlare con Melek. Nel frattempo, Halil e Canan fanno colazione insieme, e l’uomo le confessa che non riesce a smettere di pensare a lei nonostante sia sposata; Canan appare turbata ma non lo respinge.

Nilay Alpsan rivela una verità sconvolgente alla famiglia: Sumru non ha mai mentito sul fatto che Halil l’aveva violentata in passato e che era stata sporta denuncia. Tuttavia, Sumru aveva ritirato la querela per timore delle conseguenze sulla propria reputazione. Furioso per quanto accaduto, Cihan si precipita nell’albergo dove Halil alloggia e lo aggredisce fisicamente. In seguito, tutta la famiglia si reca da Sumru per chiederle perdono e convincerla a tornare a casa… Seguici su Instagram.