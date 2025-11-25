La notte nel cuore, anticipazioni 30 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 30 novembre 2025

Le indagini della polizia sulla morte di Andac portano alla scoperta di una telecamera nascosta che riprende l’incidente, spostando i sospetti su Sevilay. Sopravvissuti al pericolo, Nuh e Sevilay decidono di rientrare in Cappadocia, ma una telefonata del medico rivela una notizia sconvolgente: Nuh è affetto da un tumore al cervello.

Frattanto, allo YeniSans Hotel giunge Peri, un’amica di lunga data di Cihan, che si presenta inizialmente come la sua fidanzata, sconvolgendo tutti. Con il suo atteggiamento affascinante, Peri riesce immediatamente a catturare l’attenzione di Bünyamin, il quale si offre di accompagnarla alla casa Sansalan per riposarsi dopo il lungo viaggio. Di ritorno da Konya, i Sansalan trovano Peri ad attenderli, scatenando subito l’insofferenza di Melek per la sua presenza.

Nel frattempo, Halil avvia un piano per truffare Canan e indebitarla. Durante un pranzo, un presunto banchiere lo raggiunge per parlare di un fondo d’investimento dai profitti altissimi. Canan cade nel tranello e decide di investire parte del denaro prelevandolo dal conto cointestato con Bünyamin. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, elimina l’app della banca dal suo telefono e gli blocca il contatto per non destare sospetti.

Esat, nel frattempo, tenta in ogni modo di riconciliarsi con Esma, ma i suoi sforzi sono vani: la ragazza è determinata e non cede. Melek si confronta con Cihan per chiedergli se ci sia mai stata qualcosa tra lui e Peri. Cihan nega e la rassicura, garantendole che la vecchia amica rimarrà a dormire in albergo.

Nuh e Sevilay confermano che il tumore è reale e che l’intervento comporta dei rischi. Tuttavia, mentre Sevilay vorrebbe cominciare subito i controlli, Nuh preferisce prendersi del tempo per parlare con Melek e Sumru prima di affrontare il percorso di guarigione.

Intanto, Canan ritira i soldi dalla banca e li consegna a Halil ed Enver. I due le raccontano che si tratta di un investimento promettente, ma in realtà il denaro è destinato a Hikmet…