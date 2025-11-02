La notte nel cuore, anticipazioni 4 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 4 novembre 2025

Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest’ultimo non è convinto delle accuse e vuole arrivare alla verità dietro al tentativo di omicidio. Nonostante gli appelli di Bunyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar respinge la richiesta di rilascio di Cihan, ordinando che passi la notte in centrale in attesa dell’udienza fissata per il giorno successivo. Durante l’udienza, tuttavia, il procuratore respinge la possibilità di scarcerazione per Cihan. Harika e Melek si mostrano preoccupate per lui, mentre Esat mantiene un atteggiamento freddo e distaccato.

Nuh, colto dalla stanchezza, si addormenta alla guida e finisce fuori strada, riuscendo però a tornare a casa senza conseguenze. Hikmet incontra Halil e insieme complottano per distruggere gli Sansalan e Tahsin, che lei considera suoi nemici. Nel frattempo, Tahsin decide di ritornare sul luogo della sparatoria per rivedere i dettagli della sera in cui è stato aggredito. Così facendo, riesce a ricostruire gli eventi di quella giornata e a ricordare che è stato Serhat a sparargli, ma in modo accidentale… Seguici su Instagram.