La notte nel cuore, anticipazioni domenica 16 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 16 novembre 2025

Halil rivela a Nuh e Melek di non aver mai alzato un dito contro Sumru, anzi, si apre con loro dicendo che il rapporto che aveva con la donna era basato su un amore genuino e profondo. A sostegno della sua versione, Halil mostra ai figli alcune fotografie che immortalano momenti felici vissuti insieme, ribadendo che mai le aveva fatto del male fisicamente o emotivamente. Al contrario, afferma con amarezza che è stata Sumru a infrangergli il cuore quando ha deciso di lasciarlo. Tuttavia, le sue parole non convincono Nuh e Melek, i quali rimangono scettici.

In un gesto disperato, Halil tenta di togliersi la vita davanti a Nuh, ma quest’ultimo interviene tempestivamente per impedirglielo. Questo momento drammatico porta Nuh a riconsiderare le parole di Halil, facendo germogliare in lui la possibilità che stesse dicendo la verità.

Harika scopre Sevilay ritirare una cospicua somma di denaro da un bancomat. Harika, insinuando che Cihan le versi regolarmente un lauto stipendio, stuzzica Sevilay con commenti pungenti. Questo scambio di provocazioni culmina però in un momento di tensione, quando Sevilay, esasperata dalle insinuazioni di Harika, le rifila uno schiaffo nel tentativo di zittirla.

Hikmet organizza un incontro tra Halil ed Esat per consolidare i piani futuri. Diventa chiaro verso la fine dell’episodio che Hikmet e suo nipote stanno lavorando a un progetto ambizioso: acquistare un hotel nei Balcani con Halil nel ruolo di mediatore della compravendita. Contemporaneamente, il legame tra Hikmet e Halil sembra diventare sempre più stretto, alimentando speculazioni sui loro interessi personali.

La tensione cresce ulteriormente quando Cihan viene a sapere che sua zia è ora diventata la tutrice legale di Samet. Furibondo, si precipita alla villa proprio mentre la donna è in compagnia di Halil. I due discutono animatamente fuori dalla villa, e Cihan le intima di rinunciare alla tutela. Lei accetta, ma a una condizione piuttosto onerosa: chiede in cambio un edificio commerciale e la somma ingente di cinque milioni di dollari. Cihan si trova così a un bivio e incerto sul da farsi, decide di confidarsi con Tahsin.

Quest'ultimo, preoccupato dalle mosse azzardate e sempre attento alla gestione dei suoi affari, dà immediatamente ordine a Tufan di monitorare i movimenti finanziari delle aziende. Tuttavia, Tahsin ignora un dettaglio cruciale: lo stesso Tufan è segretamente alleato con Hikmet…