La Promessa: chi è Antonio (Alvaro Quintana). Samuel lo accoglie ma… | Anticipazioni

Un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane de La Promessa. Tra qualche settimana, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Antonio (Alvaro Quintana), un uomo che arriverà nel rifugio per bisognosi edificato da Padre Samuel (Daniel Schroeder) in seguito alla burrascosa fine del suo matrimonio. Tuttavia, l’ultimo arrivato sarà collegato a un volto storico della telenovela. Scopriamo insieme di chi si tratta…

La Promessa, news: Antonio arriva nel rifugio di Samuel

La storyline comincerà quando Antonio chiederà a Samuel di poter stare per qualche tempo nel suo rifugio. Dall’animo apparentemente scontroso, l’uomo farà sapere al sacerdote di aver perso tutto quanto, persino una casa, quando la moglie ha deciso di abbandonarlo portando via con sé anche i loro due figli.

Arrabbiato con la vita, non avendo mai messo in conto che un giorno si sarebbe ritrovato a ricominciare tutto da capo, Antonio litigherà spesso con gli altri abitanti del rifugio e, una mattina, finirà per rispondere male anche allo stesso Samuel e a Teresa Villamil (Andrea Del Rio), arrivata lì al posto di Maria Fernandez (Sara Molina), quest’ultima ancora piuttosto giù di morale per la morte della sua migliore amica Jana Exposito (Ana Garces).

La Promessa, spoiler: l’importante rivelazione di Antonio

Fatto sta che, dopo la furente discussione, Antonio sceglierà di non mettere l’orgoglio da parte e deciderà di abbandonare il rifugio di Samuel, non dando più alcuna notizia di sé. Almeno fino a quando non capirà che da solo non può farcela e, con la “coda” tra le gambe, chiederà perdono al sacerdote per come si è comportato.

Oltre a precisare che può tornare al rifugio perché non lo ha mai giudicato ed è suo compito prendersi cura dei bisognosi, Samuel domanderà a Antonio per quale motivo è così ferito dalla vita. Il “mendicante” spiegherà così a Samuel che l’abbandono da parte della moglie gli ha riaperto una vecchia ferita, visto che – da bambino – anche la madre ad un certo punto ha deciso di lasciarlo da solo e di non prendersi più cura di lui!

La Promessa, trame: ecco chi è la madre di Antonio!

Una storia che farà da apripista ad una grande rivelazione: Antonio è il figlio maggiore della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), nonché il fratello di Virtudes, ormai lontana da La Promessa da diversi mesi. La moglie citata sarà dunque Norberta, la nuora della stessa Simona che i telespettatori hanno già conosciuto in passato.

Insomma, Antonio sarà vicinissimo a Simona, la quale al tempo stesso darà dei consigli a Samuel su come trattare il misterioso “rifugiato”, inconsapevole del fatto che è proprio il figlio maggiore che non vede da diversi anni: il suo caro Antonito.

Una trama che porterà in scena l'attore Alvaro Quintana, noto per essere stato Antonio "Antonito" Palacios nella soap Una Vita. Possiamo infatti dirvi già da ora che, presto o tardi, madre e figlio si ritroveranno nella stessa stanza e dovranno affrontare e risolvere i loro antichi dissapori…