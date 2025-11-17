Leocadia ordina a Curro di stare lontano da Angela! | La promessa anticipazioni

La nuova vita da valletto di Curro de la Mata (Xavi Lock) sarà tutt’altro che semplice. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il ragazzo dovrà fare i conti con il suo “declassamento” e a mettergli un po’ di timore ci penserà anche la nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Curro diventa un valletto, ecco perché

Alcune ore dopo la morte di Jana Exposito (Ana Garces) e l’arresto della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) si troverà ad affrontare una nuova situazione d’emergenza. I giornali scriveranno infatti che Curro è il figlio illegittimo di Alonso e, in seguito a ciò, il re minaccerà tramite una missiva di levargli il marchesato se i Lujan non daranno nuovamente esempio di condotta irreprensibile.

A quel punto, visto che non saprà in che modo agire, Alonso si fiderà ciecamente di Leocadia, che prometterà di muovere le sue conoscenze per capire meglio il da farsi. Al termine di un breve viaggio, la Figueroa comunicherà quindi al marchese che l’unico modo per farsi perdonare dal reggente è quello di ripudiare Curro e allontanarlo per sempre da La Promessa. Seppur con la morte nel cuore, Alonso accetterà tale condizione dopo un dialogo intenso con Curro, che gli proporrà però con successo di poter restare nella dimora lavorando come valletto…

La Promessa, trame: Angela cerca di avvicinarsi a Curro ma…

Eh sì: Curro utilizzerà tale escamotage per restare a La Promessa e continuerà ad indagare sulla morte di Jana poiché convinto del fatto che non sia stata Cruz ad ucciderla, come tutti pensano, ma qualcun altro. Dopo aver convinto Ramona (Inma Perez Quiros) a lasciare il marchesato per non esporla ad eventuali e inutili pericoli, Curro cercherà di adattarsi alla nuova condizione, con Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Catalina (Carmen Asecas) che non accetteranno di buon grado che il fratello sia diventato un loro domestico.

Un’altra persona non vivrà bene questa novità: ci riferiamo ad Angela, con cui Curro aveva cominciato una liaison poco prima della morte di Jana. Da sempre poco incline ad accettare le convenzioni sociali, Angela tenterà di parlare con Curro per ribadirgli che possono continuare a frequentarsi, perché in fondo sono le stesse persone che si stavano conoscendo prima che tutto precipitasse. Ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni e gli dirà che ora non sono alla pari, bensì una signorina e un domestico.

La Promessa, spoiler: Leocadia intima a Curro di stare lontano da Angela!

E così, mentre Curro deciderà di adottare il cognome Exposito in onore di Jana e per affrancarsi definitivamente dal terribile Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), Angela farà davvero fatica a comprendere le ragioni del suo “amato”. E intanto proprio Curro si troverà ad avere un cordiale ma teso faccia a faccia con Leocadia, la quale con dei modi educati gli farà presente che non è più il caso di mantenere un rapporto d’amicizia con la figlia.

Insomma, senza troppi giri di parole, Leocadia intimerà a Curro di stare lontano da Angela, ma quest'ultima sarà davvero dello stesso parere della madre? Assolutamente no e farà di tutto per riavvicinarsi al ragazzo…