Markus denunciato per l’attentato contro Christoph | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Markus nei guai

Guai in arrivo per Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Già protagonista in passato di numerosi problemi con la giustizia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’imprenditore finirà infatti sotto accusa per un reato gravissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre di essere stato drogato

Sono anni ormai che si sta consumando la guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Una situazione che non è destinata a migliorare a breve! Da qualche giorno i due imprenditori si sono infatti trovati ancora una volta su fronti contrapposti. E questa volta il casus belli sarà Katja (Isabell Stern).

Per salvare quest’ultima dalla bancarotta, Markus ha infatti proposto una collaborazione tra il Fürstenhof e l’azienda vinicola della donna, scontrandosi però con l’opposizione di Christoph! Mentre i due rivali erano impegnati a discutere, però, qualcun altro ha pensato ad agire…

Pur di impedire Christoph partecipi alla votazione per il progetto della madre, Maxi Neubach (Katharina Scheuba) ha infatti somministrato all’uomo un potente sonnifero. Purtroppo per lei, però, non solo l’uomo ha avuto un grave incidente a causa del farmaco, ma scoprirà molto presto che qualcuno lo ha drogato… E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph denuncia Markus

Disperata per l’accaduto, Maxi sarà logorata dai sensi di colpa nonché dalla preoccupazione per il suo futuro: se la verità venisse fuori, infatti, la sua carriera di medico sarebbe compromessa per sempre! Alla ragazza non resterà dunque che sperare che Christoph archivi l’accaduto senza scavare a fondo. Purtroppo, però, la sua risulterà essere una speranza vana…

Come prevedibile, infatti, Saalfeld sarà determinato a punire il responsabile di quello che considererà un vero e proprio attentato contro la sua persona. E l’albergatore non avrà dubbi su chi sia il colpevole: Markus Schwarzbach!

Sarà così che Christoph sporgerà una denuncia per lesioni personali contro Markus, che – complici i suoi precedenti – si ritroverà così in guai seri. L'uomo finirà dunque per prendersi la colpa del folle gesto di Maxi? Per ora vi anticipiamo che questa storyline è solo agli inizi…