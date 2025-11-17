Markus e Christoph, inizia la guerra per Katja! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Markus contro Christoph

Una nuova guerra sta per esplodere tra due nemici giurati… e ancora una volta il motivo sarà una donna! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) torneranno infatti a scontrarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus vuole salvare Katja

Un tempo amici fraterni, ormai da anni Christoph e Markus sono diventati acerrimi nemici. Un’ostilità accesasi a causa della rivalità per Alexandra (Daniela Kiefer) e mai davvero spentasi nonostante la diretta interessata abbia ormai da tempo scelto di stare con Saalfeld. E nei prossimi giorni un’altra donna porterà ad una nuova ondata di ostilità tra i due albergatori…

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni Katja Saalfeld (Isabell Stern) si troverà infatti improvvisamente in una drammatica situazione finanziaria a causa di un grave danno al vigneto di cui è proprietaria. Venuto a conoscenza di quanto accaduto grazie a Philipp (Robin Schick), Markus non esiterà a precipitarsi al Fürstenhof per aiutare la sua amata. Ci sarà però chi gli remerà contro…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph contro Markus e Katja

Determinato a salvare la donna che ama dalla bancarotta, Schwarzbach farà a quest’ultima e ai Saalfeld una proposta in apparenza vantaggiosa per entrambi: una collaborazione tra il Fürstenhof e l’azienda vinicola di Katja. Se sia la sommelière che Werner (Dirk Galuba) si diranno subito favorevoli, Christoph sarà però di tutt’altro avviso!

Ancora furioso con la Saalfeld per aver (seppur in buona fede) causato il suo arresto settimane prima, l’albergatore sarà infatti determinato a metterle i bastoni tra le ruote. E a quel punto sarà guerra aperta non solo con Katja, ma anche con Markus! Chi la spunterà?

Per ora possiamo anticiparvi che proprio l'ostilità tra Christoph, Markus e Katja porterà ad un drammatico incidente che segnerà il corso della prossima stagione di Tempesta d'amore…