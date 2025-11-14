Markus, offerta shock a Vincent per distruggere Philipp! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: proposta inaspettata per Vincent

Tornato al Fürstenhof dopo una lunga assenza, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) riuscirà ancora una volta a stupirci! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’imprenditore prenderà infatti una posizione inaspettata nei confronti dei suoi due “figli”. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus scopre gli intrighi di Philipp

Se Noah (Christopher Jan Busse) e Vincent Ritter (Martin Walde) sono i suoi figli naturali, Markus ha però sempre visto in un altro ragazzo il suo vero erede: Philipp Brandes (Robin Schick). Riconoscendo in quest’ultimo la sua stessa ambizione (mista a cinismo), Schwarzbach ha infatti cresciuto Philipp come parte della famiglia e suo braccio destro. Una situazione che è però destinata a cambiare…

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni Markus farà ritorno al Fürstenhof per aiutare la sua amata Katja Saalfeld (Isabell Stern), sprofondata in una grave crisi finanziaria. E sarà in questa occasione che Philipp – ormai pentito delle proprie malefatte passate – confesserà a Schwarzbach i suoi intrighi…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Markus si schiera con Vincent contro Philipp

Benché sia il primo ad aver commesso atti ignobili sia negli affari che per amore, Markus resterà sconvolto dalla confessione del suo figlioccio, rendendosi conto di aver sempre appoggiato colui che ha rovinato la vita del suo vero figlio: Vincent! E a quel punto cambierà tutto…

Sentendosi in colpa nei confronti del veterinario, Schwarzbach deciderà infatti di aiutare quest’ultimo a prevalere sul suo rivale in amore. E così – di fronte ad uno sconcertato Vincent – Markus si offrirà di “liberarlo” per sempre da quest’ultimo con metodi decisamente poco etici. Ritter accetterà? Seguici su Instagram.