Sarp torna ad essere un uomo libero ma… | La forza di una donna anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) tornerà ad essere un uomo libero a tutti gli effetti. Tuttavia, per non incorrere nuovamente nell’ira di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), il suo nemico numero uno, il “redivivo” marito di Bahar (Özge Özpirinçci) dovrà prima rispettare una scomoda imposizione…

La Forza di una Donna, news: lo strano dietrofront di Nezir

Tutto partirà quando, poco prima di una retata della polizia, Nezir darà ordine allo scagnozzo Azmi (Kuzey Yücehan) di liberare sia Sarp, Bahar, Nisan (Kubru Suzgun) e Doruk (Ali Semi Sefil) e sia Piril (Ahu Yağtu), i gemelli Alì e Umer, Suat (Gazanfer Ündüz) e Munir (Caner Candarlı), che aveva sequestrato all’interno della sua grandissima villa.

Mentre Piril, Munir, Suat e i piccolini torneranno nella loro abitazione, Sarp, Bahar, Nisan e Doruk troveranno ospitalità a casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar), i quali saranno felici di accoglierli, a differenza di Şirin (Seray Kaya). Tuttavia, tutti i personaggi liberati da Nezir si domanderanno che cosa abbia spinto quest’ultimo a ritornare in maniera così improvvisa sui suoi passi, rinunciando alla vendetta che voleva mettere in essere fin dal giorno della morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu)…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp torna ad essere un uomo libero ma…

Una prima risposta a questa domanda si avrà dunque quando Suat si metterà in contatto con Sarp, via telefono, per chiedergli di presentarsi da lui il mattino successivo. Una volta che andrà all’appuntamento, Çeşmeli scoprirà dunque, a sorpresa, che Nezir gli ha dato il permesso di tornare ad usare la sua vecchia identità, smettendo definitivamente di essere Alp Karahan, soltanto a condizione di rinunciare all’immensa ricchezza che ha acquisito nel corso degli anni da latitante.

Visto che quello sarà l’unico modo per proteggere sia la famiglia che ha costruito con Bahar e sia quella formata con Piril, Sarp non avrà altra scelta se non quella di assecondare la richiesta del terribile Korkmaz. Al tempo stesso, non saprà però come affrontare il suo ritorno alla povertà…

La Forza di una Donna, trame: tanti problemi in arrivo per Sarp

Quello non sarà però l’unico problema che Sarp si troverà a dover gestire: appena uscirà di prigione, dove era stato rinchiuso con l’accusa infamante di avere assassinato Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), Arif Kara (Feyyaz Duman) si presenterà all’uscita di scuola per dare un abbraccio a Nisan e Doruk, che non vedeva da tanto tempo.

Ovviamente, visto che sarà a conoscenza dei sentimenti che Bahar sente nei riguardi di Arif, Sarp “marcherà” subito il territorio e dirà all’uomo di stare lontano dai suoi cari, ma il suo antagonista non si farà cogliere impreparato e gli lascerà intendere che vuole lottare per conquistare definitivamente la donna che ama.

Inoltre, col trascorrere della giornata, Sarp non saprà nemmeno come dire a Bahar che ha perso tutta la sua grossa fortuna e cercherà invano di tergiversare sulla questione. Almeno fino a quando uno strano regalo di Nezir, fatto recapitare a Bahar, farà aumentare la tensione…