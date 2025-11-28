Tempesta d’amore, anticipazioni 1° dicembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 1° dicembre 2025

Christoph è certo che Markus gli abbia somministrato del sonnifero per impedirgli di partecipare alla riunione dei soci, mentre Markus continua a proclamarsi innocente. Nel frattempo, Nicole scopre di essere incompatibile e quindi non può donare un rene a sua figlia Ana. Philipp e Vincent si dichiarano pronti a sottoporsi ai test necessari per vedere se potrebbero essere in grado di aiutarla. Maxi, profondamente angosciata, è tormentata dal senso di colpa per aver dato di nascosto il sonnifero a Christoph e ora teme le possibili conseguenze delle sue azioni.

Greta trascorre una serata in birreria con Luis, convinta che sia un vecchio amico di Erik, ma la situazione si rivela diversa, dando origine a un grande malinteso. Christoph trova un piccolo flacone di sonnifero nella stanza di Markus e lo fa analizzare: i risultati sembrano confermare i sospetti che aveva. Nel frattempo, Ana è consapevole della disponibilità di Vincent e Philipp a offrirle aiuto e crede fermamente che uno dei due sarà in grado di salvarla…. Seguici su Instagram.