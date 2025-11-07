Tempesta d’amore, anticipazioni 10 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 10 novembre 2025

Vincent e Philipp riescono a trovare Ana tra la neve dopo una lunga ricerca: è cosciente, seppur confusa, e viene subito portata in ospedale. Nicole e Michael interrompono una serata romantica per raggiungerla, mentre Erik, in preda al panico, teme che Nicole abbia svelato il loro tradimento. L’ansia per Ana porta Philipp e Vincent a mettere da parte i dissapori, trovando un momento di riconciliazione.

Theo trascorre del tempo con suo padre Theodor, affrontando vecchi traumi e cercando di riavvicinarsi a lui. Christoph continua a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti di Katja. Ana si riprende e decide di incontrare entrambi i ragazzi per esprimere la sua gratitudine. Intanto, Yvonne comincia a sospettare che Erik le stia nascondendo qualcosa, mentre Michael inizia a nutrire dubbi sul suo stesso comportamento…