Tempesta d’amore, anticipazioni 11 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 11 novembre 2025

Theodor continua a sostenere che l’ADHD non sia una vera malattia. Dopo un’altra accesa discussione con il padre, Theo ha una nuova crisi. Erik è convinto di aver passato la notte con Nicole nella famosa baita e, insieme alla sua complice, decide inizialmente di non rivelare nulla sul presunto tradimento; poco dopo, però, cambia idea. Ana si prepara per la sua prima visita alla Tenuta von Thalheim in compagnia di Lale.

Nicole, intanto, recupera finalmente i ricordi di quella notte con Erik: non è successo nulla, hanno semplicemente condiviso lo stesso letto senza avvicinarsi. Stella confida a Ana di aver trascorso alcune estati da bambina proprio alla Tenuta von Thalheim…