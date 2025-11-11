Tempesta d’amore, anticipazioni 12 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 12 novembre 2025

Nicole confida a Erik che tra di loro non è accaduto nulla di significativo, lasciando intendere che quello che lui potrebbe aver immaginato non corrisponde alla realtà. Nel frattempo, Ana, Lale e Stella si recano in visita alla tenuta dei Von Thalheim, ma Ana non tarda a notare qualcosa di insolito: inizia infatti a sospettare che Stella non abbia mai messo piede in quella proprietà prima d’ora, alimentando dubbi sulla sincerità della sua presenza.

Michael instaura un dialogo sincero con Theodor, spronandolo a ristabilire un legame con Theo e a lasciare da parte i vecchi rancori per riaprire la strada alla riconciliazione. Intanto, la figlia di Katja, Maxi, fa il suo ingresso al Fürstenhof senza preavviso, cogliendo tutti di sorpresa con la sua improvvisa apparizione. Infine, Nicole ed Erik si salutano con cortesia scambiandosi un bacio sulla guancia, ma inaspettatamente questo gesto semplice evolve in un bacio sulle labbra…