Tempesta d’amore, anticipazioni 13 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 13 novembre 2025

Maxi giunge al Fürstenhof e il suo arrivo apre un nuovo capitolo della soap tedesca. Alexandra rientra a casa e sorprende Christoph mostrando che la cicatrice sul collo è completamente sparita. Theodor, prima di andarsene, si scusa nuovamente con suo figlio, il quale sceglie di concedergli un’altra possibilità, dimostrando apertura e perdono. Infine, Ana accetta il supporto di Philipp e Vincent; il trio inizia a lavorare insieme per dare vita alla nuova scuderia della tenuta… Seguici su Instagram.