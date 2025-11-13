Tempesta d’amore, anticipazioni 14 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 14 novembre 2025

Michael comunica ad Ana che soffre di una lesione renale; inizialmente decide di non intervenire chirurgicamente, ma, dopo aver esaminato la TAC, opta per operarla il giorno seguente. Christoph propone nuovamente il matrimonio ad Alexandra, che questa volta accetta. Hildegard si sente in colpa nei confronti di Alfons e teme di aver compromesso il loro matrimonio; Alfons, in risposta, le propone un gesto significativo: rinnovare i loro voti nuziali.

Katja si concede una giornata libera per trascorrere del tempo con Maxi, ma Christoph la richiama immediatamente in hotel e in seguito commenta con Werner che, come governante, non è all’altezza delle aspettative. Werner, invece, decide di mettere a disposizione il Salone Blu per il rinnovo dei voti di Alfons e Hildegard e celebra l’occasione insieme a Christoph, Alexandra, Erik, Yvonne e Greta… Seguici su Instagram.