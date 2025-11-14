Tempesta d’amore, anticipazioni 17 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 17 novembre 2025

Christoph commette una scorrettezza nei confronti di Maxi, provocando la reazione immediata di Katja, che decide di affrontarlo direttamente per difendere l’ingiustizia subita. Alla fine dell’acceso confronto, Katja prende una decisione drastica e si dimette dal suo incaric.

Erik vive momenti di intensa emotività, alimentati dal desiderio di un incontro passionale con Nicole, che immagina in un bacio pieno di trasporto. Intanto, Ana è sottoposta a un delicato intervento chirurgico al rene, e l’esito definitivo sarà evidente solo dopo alcuni giorni di attesa colmi di preoccupazione e speranza.

In un inatteso momento di sincerità, Vincent e Philipp si aprono reciprocamente, confessando il profondo amore che entrambi provano per Ana, dando vita a una trama di tensioni emotive e romantiche. Nel frattempo, Maxi ripone fiducia nel progetto del suo studio clinico, nutrendo ottimismo riguardo alla possibilità di portare avanti la ricerca nell’ospedale di Bad Tölz.

Infine, una notizia sconvolgente colpisce Katja: le rigide temperature hanno irreparabilmente danneggiato le viti del suo prezioso vigneto, generando in lei un mix di sconforto e nuove sfide da affrontare…