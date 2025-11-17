Tempesta d’amore, anticipazioni 18 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 18 novembre 2025

Katja è sconvolta: il gelo ha devastato le piante del suo vigneto, mettendola in grave difficoltà. Decide però di non raccontare nulla a Maxi, temendo di distrarla dai suoi studi. Nel frattempo, Theo è agitato per l’esame imminente, ma Lale riesce a tranquillizzarlo.

Ana e Michael scelgono di informare Nicole del delicato intervento al rene subito da Ana. Con fatica, la persuadono a rimanere in vacanza e a non tornare. Intanto, Stella si mostra sempre più gelosa di Lale e arriva a impossessarsi del telefono di Theo, cancellando dalla sua app gli appuntamenti che aveva annotato.

L'attrazione ossessiva per Nicole modifica il comportamento di Erik, che diventa talvolta distante nei confronti di Yvonne. Nel mentre, Philipp avvisa Markus della difficile situazione in cui si trova Katja. Infine, Theo comprende che Stella ha cercato di creare tensioni fra lui e Lale e decide di affrontarla direttamente…