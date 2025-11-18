Tempesta d’amore, anticipazioni 19 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 19 novembre 2025
Theo accusa Stella di aver alterato la sua app, provocando la sua indignazione. Tuttavia, grazie all’aiuto di Maxi, Stella riesce a trovare un modo per farsi perdonare da Theo. Nel frattempo, Ana viene dimessa dall’ospedale e tutti si prendono cura di lei, con particolare attenzione da parte di Philipp e Vincent. Markus torna in hotel con l’intenzione di offrire un supporto economico a Katja, ma lei rifiuta categoricamente.
Decisa a riprendere in mano la propria vita, Katja chiede a Christoph di revocare le sue dimissioni, e, su suggerimento di Alexandra, lui accetta. Markus approfitta del momento per ribadire a Katja i suoi sentimenti e la implora di concedergli un'altra chance…