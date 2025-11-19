Tempesta d’amore, anticipazioni 20 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 20 novembre 2025

Katja informa Markus che non può tornare con lui perché non crede che riuscirà a cambiare. Nel frattempo, Yvonne e Alexandra si riconciliano, e Alexandra propone di tornare a darsi del tu. Ana dice a Katja che è disposta a prestarle i soldi necessari per acquistare le nuove viti per il vigneto.

Alfons comunica a Michael ed Erik che il responsabile del furto della navetta ha superato i limiti di velocità ed è stato immortalato da un autovelox. Markus, infine, confida a Vincent che, se lui è d'accordo, farà in modo che Philipp perda il lavoro, obbligandolo così a lasciare il Fürstenhof…