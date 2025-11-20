Tempesta d’amore, anticipazioni 21 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 21 novembre 2025

Alfons mostra a Erik e Michael un’immagine catturata dall’autovelox, che ritrae Erik al volante, e gli dà 24 ore per confessare a Werner di aver preso la navetta in prestito. Nel frattempo, Katja parla con sua figlia e le rivela che Ana si era offerta di darle i soldi per comprare delle nuove viti, ma lei ha deciso di rifiutare l’aiuto.

Michael si reca da Ana per una visita di controllo, rilevando che ha la pressione alta. Le consiglia riposo assoluto e le impone di limitare le visite di familiari e amici per non aggravare la situazione. Successivamente, Philipp informa Vincent del ritorno di Ana in ospedale. Michael comunica alla donna che è sopraggiunta una complicazione e che l'unica soluzione possibile è un trapianto….