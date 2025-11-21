Tempesta d’amore, anticipazioni 24 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 24 novembre 2025

Ana scopre di avere bisogno di un trapianto di rene e, nel frattempo, si prepara a iniziare la dialisi. Decide di condividere la notizia con sua madre, che dimostra immediatamente il suo supporto e si offre di aiutarla. Markus suggerisce una collaborazione tra il Fürstenhof e il vigneto di Katja, proponendo un’esclusiva offerta enologica affiancata da un “pacchetto esperienziale” per gli ospiti. Katja accetta di discutere la proposta con i soci: Werner e Alexandra si mostrano cautamente favorevoli, mentre Christoph esprime la sua opposizione.

Yvonne si diverte a spaventare Erik utilizzando la tarantola di una cliente. Philipp riflette sull'idea di sottoporsi ai test per verificare se può essere un donatore compatibile per Ana. Stella intanto dà una mano a Lale con una tesina, dimostrando la sua amicizia. Infine, Markus schiaffeggia Christoph dopo che quest'ultimo lo accusa di voler sedurre Katja con la scusa della collaborazione economica…