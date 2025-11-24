Tempesta d’amore, anticipazioni 25 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 25 novembre 2025
Christoph e Markus si scontrano duramente per il controllo del vigneto di Katja, mentre Alexandra cerca faticosamente di fare da mediatrice. Nel frattempo, tutti aspettano Nicole per procedere con il trapianto, ma lei è bloccata a La Gomera a causa delle avverse condizioni meteo.
Con astuzia, Stella riesce a ottenere ospitalità da Lale e Theo. Maxi, invece, decide di versare del sonnifero nel succo d'arancia di Christoph per impedirgli di partecipare alla riunione dei soci, in cui si discute della possibile collaborazione con il vigneto di Katja…