Tempesta d’amore, anticipazioni 26 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 26 novembre 2025
Christoph, ancora privo di sensi, viene soccorso da un escursionista di nome Luis, mentre Maxi ritrova il suo berretto insanguinato nel bosco. Lale accoglie Stella offrendole ospitalità, ma Theo scopre un taccuino in cui la ragazza ha annotato le preferenze di Lale e lo mostra alla fidanzata, lasciandola sorpresa.
La collaborazione tra la cantina vinicola di Katja e il Fürstenhof riceve l'approvazione, anche se Markus non riesce a riavvicinarsi a lei, nonostante i suoi tentativi. Philipp consola Ana, che sente la mancanza della madre, mentre la ragazza si trova sempre più indecisa tra lui e Vincent…