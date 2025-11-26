Tempesta d’amore, anticipazioni 27 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 27 novembre 2025

Lale domanda a Stella se è innamorata di lei, ma la giovane nega, scoppia in lacrime e confida di non riuscire a trovare un ragazzo. Lale, allora, si propone di insegnarle l’arte del flirt. Nel frattempo, Theo mostra diffidenza verso Stella e le impone di trovarsi un nuovo appartamento entro un giorno. Vincent si reca a visitare Ana in ospedale; preso dalla stanchezza, si addormenta e sogna che lei riveli a Philipp che è lui l’uomo della sua vita.

Maxi intercetta casualmente Christoph in ospedale e avvisa subito Alexandra, che arriva accompagnata da Markus. Fuori dall’edificio, Markus vede Philipp insieme ad Ana; poco dopo, rimasto solo con Philipp, gli ordina di starle lontano. Intanto, Alexandra finalmente incontra Christoph: lo abbraccia con emozione, ma lui la respinge e, confuso, le chiede chi sia… Seguici su Instagram.