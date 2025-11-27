Tempesta d’amore, anticipazioni 28 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 28 novembre 2025

Michael rivela a Christoph un’informazione scioccante, spiegandogli che gli esami del sangue hanno evidenziato la presenza di sonniferi nel suo organismo. Tuttavia, Christoph rimane fermamente convinto di non aver mai assunto alcun farmaco del genere e inizia a sospettare qualcosa di oscuro. Punta il dito contro Markus, accusandolo direttamente di aver tentato di avvelenarlo con l’intento di garantirsi che Katja ereditasse il vigneto. Intanto Philipp si confronta con Markus in un momento di sincerità, svelandogli di aver raggiunto una consapevolezza importante: crede che Vincent sia davvero l’uomo ideale per Ana.

Yvonne nutre il timore che Greta possa essere afflitta dalla tristezza per la mancanza di un legame sentimentale. Decisa a darle una mano, organizza per lei un appuntamento con un vecchio amico d’infanzia di Erik, cercando di risollevare il morale della ragazza. A causa di un inconveniente, però, Greta finisce per ritrovarsi a uscire non con il previsto compagno, ma con una persona completamente diversa, un uomo di nome Luis.

A completare questo quadro emotivo è Nicole, che cerca conforto chiamando Ana in un momento di estrema fragilità. Tra singhiozzi e lacrime, le confessa con voce spezzata una delusione profonda: i risultati delle analisi hanno mostrato che non può essere considerata idonea come donatrice, una notizia che affronta con grande amarezza e dolore…