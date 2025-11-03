Tempesta d’amore, anticipazioni 4 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 4 novembre 2025

Theo è turbato dall’inaspettato arrivo di suo padre Theodor al Fürstenhof e fa di tutto per evitarlo. Christoph, percependo il disagio del giovane, lo incoraggia a confrontarsi con la situazione. Nel frattempo, Philipp acquista durante un’asta online una bottiglia di vino pregiato, la stessa che era andata perduta nella cantina del Fürstenhof, e la dona ad Ana come gesto significativo.

Erik, Yvonne, Nicole e Michael si preoccupano di aver inconsapevolmente rubato una navetta dell'hotel durante una serata piena di eccessi. Infine, Vincent e Ana discutono del futuro dell'allevamento, ed emerge una ritrovata complicità tra i due; tuttavia, Ana è in conflitto interiore, poiché sente di provare ancora dei sentimenti anche per Philipp…