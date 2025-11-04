Tempesta d’amore, anticipazioni 5 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 5 novembre 2025

Theo si sente deluso dal padre, convinto che sia giunto al Fürstenhof unicamente per persuaderlo a prendere le redini dell’attività di famiglia. Tuttavia, Theodor gli chiarisce che è lì per invitarlo al suo matrimonio. Ana dona a Werner una bottiglia di vino identica a quella che si era rotta e gli rivela che è stato Philipp a procurarla. Gli chiede, inoltre, di dare una seconda possibilità al ragazzo, e Werner accetta.

Vincent vorrebbe organizzare una cena romantica con Ana, ma Katja gli suggerisce di lasciar perdere, visto che lei sembra ancora molto legata a Philipp. Questo provoca la rabbia di Vincent, che finisce per insultare Ana chiamandola stupida. Nicole ritrova la navetta scomparsa e nota al suo interno i nomi incisi di Michael, Erik, Yvonne e il suo stesso nome. Lei ed Erik cercano quindi il modo di entrare nel veicolo per eliminarli…