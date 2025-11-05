Tempesta d’amore, anticipazioni 6 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 6 novembre 2025

Il Fürstenhof rientra tra i Top 500, e Werner insieme a Christoph decidono di organizzare una festa per celebrare l’importante traguardo. Philipp, responsabile dei preparativi, prende la decisione di dimettersi per evitare di causare ulteriori sofferenze ad Ana con la sua presenza.

Yvonne riesce a tirarsi fuori dai guai e a mettere in salvo anche i suoi amici dalle conseguenze della loro bravata notturna. Erik, però, viene colto di sorpresa e ricorda con turbamento ciò che è accaduto tra lui e Nicole durante la loro permanenza nella baita…