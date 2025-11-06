Tempesta d’amore, anticipazioni 7 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 7 novembre 2025

Philipp confida a Nicole che sarà il destino a decidere il futuro tra lui e Ana. Erik, invece, rivela a Nicole di ricordare che hanno avuto un rapporto intimo. Nicole, turbata, sostiene di voler confessare tutto a Michael e Yvonne, sperando nella loro comprensione.

Nel frattempo, Philipp ha un brutto presentimento riguardo ad Ana e convince Vincent ad accompagnarlo alle scuderie. Poco dopo, il cavallo torna senza di lei, lasciando entrambi preoccupati e pieni di domande su cosa le sia accaduto…