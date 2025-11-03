Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 14 novembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025

Uniti dalla preoccupazione per Ana, Vincent e Philipp si mettono alla ricerca di quest’ultima, trovandola appena in tempo.

Lale, Theo e Stella trascorrono una piacevole serata insieme. Stella è sempre più felice del suo avvicinamento alla Ceylan…

Nicole si prepara a confessare il suo tradimento a Michael. Nel momento clou, però, viene interrotta dalla notizia dell’incidente della figlia.

Hildegard prova a mediare tra Katja e Christoph, ma con scarso successo…

Theo è felice per il riavvicinamento al padre. Quando quest’ultimo lo vede prendere un farmaco per l’ADHD, però, la situazione precipita improvvisamente…

Ana è piacevolmente sorpresa nel vedere Philipp e Vincent in armonia. Poco dopo, la ragazza scopre che è stato Brandes ad intuire che lei era in pericolo…

Erik non riesce a trovare il coraggio di confessare a Yvonne il tradimento con Nicole e implora quest’ultima di non smascherarlo.

A pezzi per la reazione del padre, Theo prova a spiegare a quest’ultimo che l’ADHD è realmente una malattia. Ciononostante, il ragazzo inizia a risprofondare nei vecchi problemi…

Nicole accetta di mantenere il segreto del presunto tradimento con Michael, ma non riesce a lasciarsi andare con quest’ultimo. Nel frattempo Yvonne intuisce che Erik le sta nascondendo qualcosa…

Philipp e Vincent capiscono che Ana ha bisogno dei suoi spazi e decidono di tirarsi indietro, mantenendo le distanze.

Lale e Christoph provano ad aiutare Theo, tanto che l’albergatore decide di parlare al padre del ragazzo.

Erik capisce di non poter più mentire alla moglie e decide di confessare tutto. Proprio in quell’istante, però, Nicole recupera finalmente i ricordi!

Tra Katja e Christoph la tensione è sempre maggiore, con gravi conseguenze sull’umore della donna. Poco dopo, però, quest’ultima riceve una bellissima notizia: sua figlia Maxi sta per farle visita!

Ana decide di recarsi al podere dei von Thalheim, nonostante i forti dolori alla schiena. Nel frattempo Vincent e Philipp pensano a come aiutare la loro amata a realizzare i suoi progetti.

Nicole impedisce ad Erik di confessare a Yvonne il loro presunto tradimento, spiegando all’uomo quanto realmente accaduto quella notte.

Theo decide di chiudere i rapporti col padre, portando quest’ultimo ad interrogarsi per la prima volta sui propri errori.

Maxi – la figlia di Katja – arriva a Bichlheim per far visita alla madre. Sulla strada per il Fürstenhof, però, la ragazza corre un grave pericolo…

Alexandra si prepara a tornare al Fürstenhof e annuncia a Christoph di avere una sorpresa per lui…

La collaborazione tra Ana, Vincent e Philipp funziona meglio del previsto. Sopraffatta dall’entusiasmo, la ragazza continua però ad ignorare i suoi crescenti dolori alla schiena…

Temendo di aver perso per sempre suo figlio, Theodor decide di congedarsi con una lettera d’addio. All’ultimo momento, però, Lale riesce a organizzare un incontro riconciliatore tra Theo ed il genitore…

Erik e Nicole sono felici per aver scoperto che tra loro non c’è stato nulla. Proprio quando tutto sembra essersi risolto, però, un bacio inaspettato cambia tutto…

Alfons decide di rinnovare i suoi voti matrimoniali con Hildegard.

Katja si prende ferie per trascorrere del tempo libero con la figlia Maxi, finendo però per scontrarsi nuovamente con Christoph…

Ana viene ricoverata in ospedale, dove riceve una diagnosi drammatica: a causa dell’incidente a cavallo, un suo rene è ormai compromesso!

Erik è sempre più sopraffatto dall’attrazione per Nicole e commette un gesto inaspettato…

Alexandra incoraggia Christoph a farle nuovamente una proposta di matrimonio: sarà la volta buona? Seguici su Instagram.