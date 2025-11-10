Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025

Katja è sempre più esasperata dalla guerra con Christoph e decide di rinunciare al suo incarico di governante del Fürstenhof.

Ana è sconvolta dalla scoperta di essersi lesionata un rene ed è terrorizzata dall’imminente operazione chirurgica. Vincent e Philipp le fanno coraggio come possono.

Maxi decide di fermarsi al Fürstenhof più a lungo, con grande gioia di Katja.

Erik prova a dimenticare Nicole concentrandosi su Yvonne. Un sogno, però, rischia di rovinare tutto…

Stella manomette la app di Theo per fare in modo che quest’ultimo manchi un appuntamento con Lale.

Tra Maxi e Christoph si arriva ad un duro scontro che porta Katja a prendere una decisione drastica…

Erik è sempre più a disagio con Yvonne e cerca scuse per evitare la moglie.

Katja scopre sconvolta che il suo vigneto è distrutto! Determinata a cavarsela da sola, la donna ne parla solo con due persone. Poco dopo, però, Markus si presenta a sorpresa dalla sua ex!

Stella nega ogni responsabilità riguardo alla app di Theo e Lale sembra crederle. Licht, invece, rimane sospettoso, costringendo la Johanson a cambiare strategia.

Katja è sconvolta per il ritorno di Markus e accusa Philipp di aver tradito il suo segreto. Brandes, però, spiega alla Saalfeld che per salvare il vigneto è necessario tutto l’aiuto possibile…

Ana viene dimessa dall’ospedale e riceve un’accoglienza calorosa a casa… a partire da Philipp e Vincent! La Alves si rende conto che scegliere tra questi ultimi sta diventando per lei sempre più difficile.

Markus sorprende Katja con una dichiarazione d’amore inaspettata! La Saalfeld sarà davvero disposta a concedergli una seconda chance?

Yvonne, Nicole, Erik e Michael si ritrovano nuovamente nei guai per via dello shuttle da loro rubato.

Ana è convinta che tra Philipp e Vincent ormai regni la pace. Per il veterinario, però, mantenere buoni rapporti col rivale è sempre più difficile…

Mentre tra Maxi e Christoph la tensione continua ad aumentare, Ana fa a Katja una generosa offerta per aiutarla a salvare il suo vigneto.

Philipp confessa a Markus tutti i suoi intrighi, sconvolgendolo! Schwarzbach inizia a sentirsi in colpa nei confronti di Vincent per aver sempre difeso Philipp. E così l’uomo fa al figlio una proposta immorale per aiutarlo a sbarazzarsi del rivale.

Erik decide di confessare il furto dello shuttle. Peccato solo che qualcuno l’abbia battuto sul tempo!

Ana riceve una drammatica diagnosi da Michael, sprofondando nella disperazione…

Katja prende seriamente in considerazione l’offerta di Ana. Scoprendo che quest’ultima ha gravi problemi di salute, però, cambia idea e decide di rivolgersi a Markus.

Vincent è sconvolto dalla proposta immorale del genitore, ma ne è comunque tentato. Seguici su Instagram.