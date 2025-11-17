Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025

Markus prova ad aiutare Katja proponendo una collaborazione tra il Fürstenhof e l’azienda vinicola della donna. Quando Christoph si oppone, tra i due uomini esplode la guerra!

Ana è disperata per le sue condizioni di salute. Un sogno romantico, però, le ridà la speranza…

Werner è pronto a dimenticare il furto dello shuttle in cambio di un piccolo favore da parte di Erik…

Mentre Ana si prepara ad affrontare la sua prima dialisi, Vincent e Philipp si prendono cura di Apollo, il cavallo della ragazza.

Alexandra prova a mediare Markus tra Christoph, ma Maxi si convince che la donna finirà per schierarsi con Saalfeld. E così – pur di impedire che quest’ultimo partecipi alla votazione – decide di drogarlo!

Stella spera di poter andare a vivere insieme a Lale e respinge un’offerta di ospitalità dei Sonnbichler. Quando Theo lo scopre, torna a sospettare della Johanson.

Ana ritrova il ciondolo donatole da Vincent come simbolo del loro amore. Quando il veterinario vede la ragazza col suo pegno d’amore, torna a sperare. Poco dopo, però, assiste ad una scena che gli fa crollare il mondo addosso…

Con grande sollievo di Maxi, Christoph non si presenta alla votazione sulla collaborazione tra il Fürstenhof e l’azienda vinicola di Katja. Ben presto, però, emerge che l’albergatore è scomparso nel nulla…

Theo fa una nuova inquietante scoperta su Stella…

A Bichlheim arriva Luis Sommer, un cuoco di grande talento che sogna di aprire il suo nuovo ristorante.

Mentre Philipp prova a riconciliarsi con Markus, quest’ultimo continua a tentare di convincere Vincent a liberarsi del rivale. Il veterinario, però, è convinto che il suo amore con Ana trionferà anche senza ricorrere ad intrighi.

Christoph viene ritrovato senza sensi e ricoverato in ospedale. Al suo risveglio, l‘albergatore ha una brutta sorpresa…

Theo è sempre più insofferente nei confronti di Stella, mentre Lale non sembra rendersi conto di quanto sia problematica la sua nuova “amica”.

Greta decide di mettersi nuovamente in gioco in amore e organizza un appuntamento al buio.

Katja ringrazia Markus per il suo aiuto, ma è determinata ad andare avanti da sola. Poco dopo, però, i due si imbattono l’uno nell’altra… e a quel punto tra loro riesplode l’amore!

Mentre Maxi è tormentata dai sensi di colpa, Christoph scopre che nel suo sangue sono state trovate tracce di sonnifero. E a qual punto l’albergatore inizia a intuire quanto accaduto…

Stella è costretta da Theo a trasferirsi dai Sonnbichler, con grande sorpresa di Lale, che ignora come stiano davvero le cose.

Markus intima a Philipp di tenersi lontano da Ana. Una minaccia che riaccende le ostilità tra Brandes e Vincent. Nel frattempo la Alves riceve una terribile notizia destinata a stravolgere la sua vita…