Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025
Mentre Ana deve ancora elaborare il fatto che Nicole non possa essere una donatrice, Philipp percepisce che qualcosa non va.
Markus considera assurda l’accusa di Christoph di averlo drogato ed è sollevato che Katja non creda a Saalfeld. Nel frattempo Maxi è sempre più logorata dai sensi di colpa…
Greta si reca ad un appuntamento al buio, finendo per fare la conoscenza di Luis, un cuoco arrivato a Bichlheim per aprire un ristorante nelle vicinanze.
Sia Philipp che Vincent si offrono immediatamente come donatori per Ana e si sottopongono agli esami necessari.
Delusa dal fatto che Lale non sembra avere tempo per lei, Stella fa in modo che i Sonnbichler scoprano che è essere stata costretta da Theo ad andarsene di casa.
Katja è sempre più insicura sull’innocenza di Markus. Vedendo la madre soffrire per amore, Maxi le confessa l’incredibile verità: è stata lei a drogare Christoph!
Tra Greta e Luis la chimica è innegabile ed i due si avvicinano velocemente.
Vincent viene scelto come donatore di Ana, mentre Philipp prova a nascondere la delusione. La Alves è sempre più confusa dai suoi sentimenti per i due uomini.
Sconvolta dalla confessione di Maxi, Katja si trova tra due fuochi: vedere il suo amato andare in prigione oppure rischiare la carriera della figlia.
Theo e Lale hanno un’accesa discussione. A pezzi, il ragazzo si imbatte in Maxi, in cui trova un valido supporto. Quando la Ceylan li vede insieme, trae però le conclusioni sbagliate…
Mentre Vincent è certo che il suo rene lo legherà per sempre ad Ana, quest’ultima inizia a temere che il veterinario si aspetti qualcosa in cambio della sua donazione…
Katja è determinata a proteggere Maxi, anche se ciò significa tradire la fiducia di Markus.
Lale e Theo si riappacificano, ma Stella ha già pronto il prossimo intrigo.
Markus respinge ogni accusa e così Christoph pensa di fabbricare delle prove contro di lui.
Temendo che Vincent si aspetti il suo amore in cambio della donazione del rene, Ana rifiuta il trapianto!
Theo è determinato a smascherare Stella, ma Christoph gli consiglia di agire con cautela e raccogliere delle prove.
Markus è sempre più confuso dall'atteggiamento contraddittorio di Katja. Quest'ultima gli confesserà la verità?