Tempesta d’amore: Larissa, svolta dark e recast per l’antagonista della 22^ stagione | Anticipazioni tedesche

Trame tedesche Tempesta d’amore, stagione 22: la svolta di LARISSA

Una clamorosa svolta “dark” è in arrivo per uno dei personaggi più interessanti delle prossime due stagioni di Tempesta d’amore! Dopo essere stata l’antagonista “buona” della 21^ stagione, Larissa Mahnke verrà infatti confermata come rivale sentimentale della protagonista femminile anche per l’annata successiva. Questa volta, però, il suo ruolo sarà decisamente più controverso… Ecco dunque cosa accadrà della 22^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: la storia di Larissa

Tra i personaggi più interessanti della prossima stagione di Tempesta d’amore vi è sicuramente Larissa Mahnke. Giovane e bella imprenditrice, la donna verrà attirata al Fürstenhof dalla perfida Sophia (Krista Birkner) con la speranza che diventi la moglie di suo figlio Henry (Elias Reichert). A causa di un vincolo testamentario di suo padre, Larissa è costretta a sposarsi al più presto per poter ereditare l’immenso patrimonio della sua famiglia!

Ignara di essere una pedina nelle mani di Sophia, la Mahnke si innamorerà sinceramente di Henry e ne accetterà con gioia la proposta di matrimonio. Quando però scoprirà la verità, non esiterà a rischiare di perdere tutto pur di permettere al suo futuro sposo di essere felice insieme alla donna che ama davvero: Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba).

Insomma, Larissa sarà tutt’altro che un personaggio negativo ed il destino sembrerà premiarla per il suo sacrificio quando nella sua vita comparirà Yannik Rudloff (Jo Weil), un affascinante medico che si innamorerà perdutamente di lei (venendo presto ricambiato). La Mahke potrà dunque finalmente sposarsi per amore?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Larissa vuole separare Fanny e Kilian

Inizialmente la risposta sembrerà essere “sì”, tanto che i due innamorati organizzeranno in fretta e furia le proprie nozze. All’ultimo istante, però, un imprevisto rovinerà tutto: Yannik non riuscirà ad ottenere in tempo il divorzio dall’ex moglie e così suo fratello Kilian (Anthony Paul) si offrirà di sposare Larissa al posto del medico con un matrimonio di facciata.

Ebbene, se inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio (tanto che la Mahnke otterrà finalmente la sua eredità), i problemi non tarderanno a presentarsi. Temendo che il suo inganno venga smascherato, Larissa sarà infatti costretta a limitare al massimo i suoi contatti con Yannik, mettendo a dura prova sia la sua relazione con quest’ultimo sia quella tra Kilian e la fidanzata Fanny (Johanna Graen). Una situazione che è destinata a complicarsi ulteriormente…

Complice la distanza forzata da Yannik, Larissa si avvicinerà infatti sempre più a Kilian, finendo per innamorarsene perdutamente. E non si tratterà di un fuoco di paglia! Nonostante i suoi iniziali tentativi di reprimere quei sentimenti inaspettati, la Mahnke si renderà infatti conto di non poter lottare contro il proprio cuore.

Determinata ad avere sia l’amore che il denaro, Larissa inizierà dunque a tessere una complessa tela: da una parte tenterà in ogni modo di legare a sé Kilian separandolo da Fanny, dall’altra continuerà ad illudere Yannik per evitare che quest’ultimo tradisca il suo segreto.

Dopo essere stata vittima degli intrighi di Sophia e delle ultime volontà di suo padre, Larissa si trasformerà dunque in una vera e propria dark lady. Una trasformazione che verrà segnata anche visivamente da un sorprendente recast: a partire dalla puntata 4496 Anna Karolin Berger prenderà infatti il posto di Vivien Wulf come interprete di Larissa.

Quali altre sorprese ci regalerà questo personaggio? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d'amore per scoprirlo!