Theo ricatta Stella! E lei… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la mossa di Theo

Un’escalation è in arrivo nel già difficile rapporto tra Theo Licht (Lukas Leibe) e Stella Johanson (Daniela Galbo)! Esasperato dai continui intrighi della “rivale”, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovanotto perderà infatti la pazienza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo scopre il segreto di Stella

Fino a qualche giorno tra Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht regnava amore e armonia. Poi, però, è arrivata Stella Johanson! Grande fan della fitness trainer – per cui nutre una vera e propria ossessione – la nuova arrivata non sta infatti lasciando nulla di intentato pur di legare Lale a sé, allontanandola di conseguenza dal fidanzato. Lui, però, non starà a guardare!

Allarmato da alcune “coincidenze” decisamente bizzarre, il ragazzo inizierà dunque a tenere d’occhio la “rivale”, facendo una serie di scoperte che confermeranno i suoi sospetti: non solo Stella si è letteralmente “studiata” il profilo di Lale per fingere di avere i suoi stessi gusti, ma ha anche mentito sostenendo di non avere un alloggio solo per farsi ospitare dalla Ceylan!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo minaccia Stella

Inutile dire che a quel punto Theo si convincerà del fatto che Stella ha un’ossessione malata e proverà ad aprire gli occhi a Lale. Purtroppo, però, l’impresa sarà più difficile del previsto, in quanto la Johanson riuscirà ancora una volta a trovare giustificazioni plausibili per il suo comportamento. E a quel punto Licht perderà la pazienza…

Esasperato per la situazione, Theo affronterà dunque la rivale mettendola di fronte ad un ultimatum: se non se ne andrà spontaneamente, sarà lui stesso a cacciarla di casa! Stella cederà? Oppure per il ragazzo sarà un autogol? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.