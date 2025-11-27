Un posto al sole: a febbraio c’è Whoopi Goldberg, ma qualcuno ci saluterà…

Iniziano ad aumentare i segnali social e gli articoli su stampa e web riguardanti la presenza a Un posto al sole di Whoopi Goldberg. Come sappiamo da tempo, la famosa attrice in questi giorni è sul set della soap partenopea di Rai 3, impegnata a girare le puntate (saranno venti in tutto) che la riguardano e che vedremo nel corso di febbraio 2026. La Goldberg sta anche producendo spesso dei video in cui parla della sua esperienza a Upas, dichiarandosi molto soddisfatta di questa occasione professionale.

Ma la domanda che tutti si fanno è: quale sarà il suo ruolo? Ovviamente non c’è modo al momento di saperne di più sul personaggio che Whoopi interpreterà in quel di Palazzo Palladini, l’unica cosa che abbiamo intuito è che avrà a che fare con parecchi personaggi del cast. Dando un’occhiata alle foto e ai video che attualmente circolano ci siamo fatti qualche idea in più: la prima è che l’attrice viene ritratta mentre si trova nell’appartamento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), il che fa pensare che possa in qualche modo interagire con Ferri e la sua famiglia.

Da notare anche le numerose immagini (e video) che vedono la Goldberg insieme a Patrizio Rispo: vien da pensare quindi che avrà a che fare anche con Raffaele Giordano! Un motivo in più per tranquillizzarsi sulla permanenza di Rispo nel cast di Un posto al sole: a prescindere da come si concluderà la vicenda del “pensionamento di Raffaele”, non ci risulta una sua uscita dalla fiction.

In realtà, a lasciare Upas sarà qualcun altro: eh sì, si mormora che tra dicembre e gennaio diversi personaggi ci saluteranno insieme ai loro interpreti! Ma ne riparleremo presto… Seguici su Instagram.