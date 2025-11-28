Un posto al sole, anticipazioni 1° dicembre 2025: la controffensiva di Gagliotti

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 1° dicembre 2025
Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) lavorano insieme per delineare una strategia contro Gennaro (Carlo Caracciolo) in previsione dell’arrivo di Chiara Petrone (Alessandra Masi) a Napoli, ma Gagliotti ribalta la situazione con un’azione ingegnosa. Questo scontro coinvolge anche Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli), che tuttavia sembrano riconquistare un equilibrio tra loro.
Nel frattempo, Renato (Marzio Honorato) sfrutta il ritorno di Otello (Lucio Allocca) a Palazzo Palladini per unirsi a lui nel tentativo di dissuadere Raffaele (Patrizio Rispo) dal lasciare il lavoro. Riusciranno i due a raggiungere il loro obiettivo?… Seguici su Instagram.