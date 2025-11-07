Un posto al sole, trama 10 novembre 2025: dov’è Gianluca? Giulia, scelta drastica!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 10 novembre 2025
La scomparsa di Gianluca (Flavio Gismondi) e l’angoscia causata dai suoi comportamenti instabili legati al problema con l’alcol porteranno Giulia (Marina Tagliaferri) a compiere una scelta drastica. Nel frattempo, Bice (Lara Sansone), con l’aiuto di Mariella (Antonella Prisco), continua a portare avanti il suo piano per recuperare il denaro dalla villa di Troncone (Lucio Pierri). Castrese (Peppe Romano) rivela a Cerruti (Cosimo Alberti) la sua intenzione di combattere per riprendere il controllo del marchio dai Gagliotti… Seguici su Instagram.