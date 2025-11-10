Un posto al sole, anticipazioni 11 novembre 2025: Damiano, Grillo ferma le sue indagini

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 11 novembre 2025
Il rapporto tra Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Clara (Imma Pirone) sembra deteriorarsi sempre di più. Nel frattempo, Damiano (Luigi Miele) prosegue le indagini sull’aggressione a Peppe Caputo, ma l‘intervento di Grillo (Pietro Bontempo) potrebbe stravolgere completamente la situazione.
Giulia (Marina Tagliaferri) tenta di far capire a Gianluca (Flavio Gismondi) che è giunto il momento di affrontare i suoi problemi con l'alcol; sorprendentemente, il ragazzo riceverà il sostegno da una persona del tutto inaspettata. Determinata a dare a Lello (Lucio Pierri) la lezione che merita, Bice (Lara Sansone) proverà a coinvolgere Mariella (Antonella Prisco) e Sasà (Cosimo Alberti) in un folle piano di vendetta…