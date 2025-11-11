Un posto al sole, anticipazioni 12 novembre 2025: Stella e la soffiata a Eduardo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 12 novembre 2025
Proprio mentre Grillo (Pietro Bontempo) decide di escludere Damiano (Luigi Miele) dall’indagine sull’aggressione a Peppe Caputo, Eduardo (Fiorenzo Madonna) entra in possesso di una soffiata proveniente da una misteriosa conoscente di nome Stella (Daniela De Vita), potenzialmente in grado di rivelare i veri responsabili.
Convinto di agire per il bene anche di Luca (Luigi Di Fiore), Gianluca (Flavio Gismondi) prende una decisione sorprendente riguardo al proprio futuro. Intanto, Bice (Lara Sansone) non intende arrendersi all'idea di rinunciare al denaro sottrattole da Lello (Lucio Pierri), mentre Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si ritrovano sempre più vicini…