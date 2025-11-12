Un posto al sole, trama 13 novembre 2025: Damiano ed Eduardo, indagine privata

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 13 novembre 2025

Con l’incoraggiamento di Guido, Mariella prende la decisione di offrire il suo sostegno a Castrese nel difficile tentativo di ricucire il rapporto con il padre. Per facilitare questa riconciliazione, organizza un incontro nella sua stessa abitazione, sperando che l’atmosfera familiare favorisca un dialogo costruttivo tra i due.

Damiano ed Eduardo, convinti che la verità sia ancora nascosta, portano avanti un’indagine informale per scoprire chi sia realmente responsabile dell’aggressione subita da Peppe. Grazie alla preziosa soffiata ricevuta da Stella, cercano di mettere insieme i pezzi mancanti di questa intricata vicenda.

Intanto, Micaela attraversa una profonda crisi creativa che le impedisce di concentrarsi sul lavoro in radio, costringendo, con grande riluttanza e disappunto, Manuela a sostituirla ancora una volta. L'inevitabile conflitto tra le due sorelle finisce per ripercuotersi su Serena, che si ritrova intrappolata tra due fuochi, costretta a mediare e a gestire una situazione sempre più difficile e stressante…