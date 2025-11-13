Un posto al sole, anticipazioni 14 novembre 2025: le parole di Guido scuotono Espedito

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 14 novembre 2025
Le parole di Guido (Germano Bellavia) scuotono profondamente Espedito (Antonio Conte), portandolo a vivere un momento di intensa crisi personale. Nel frattempo, Castrese (Peppe Romano) si tormenta al pensiero di aver ormai perso l’unica opportunità di riconciliarsi con suo padre, mentre Mariella (Antonella Prisco) si rende sempre più conto dell’importanza che la presenza di Guido ha nella sua vita.
Dopo che Marina (Nina Soldano) ha manifestato i suoi dubbi sull'idea di sfruttare la dipendenza di Vinicio (Gianluca Spagnoli) per neutralizzare Gennaro (Carlo Caracciolo), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di persuaderla a rimanere al suo fianco. Intanto, Micaela (Gina Amarante) non riesce a uscire dal suo momento difficile: sarà davvero cambiata?…