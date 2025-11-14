Un posto al sole, trama 17 novembre 2025: grosso rischio per Damiano e Eduardo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 17 novembre 2025
Damiano (Luigi Miele) si metterà alla ricerca di prove per dimostrare l’innocenza di Eduardo (Fiorenzo Madonna) riguardo all’aggressione a Peppe Caputo, ma insieme al suo amico potrebbe finire coinvolto in una situazione rischiosa.
Micaela (Gina Amarante) continua a comportarsi in modo imprevedibile, ignorando i tentativi di chi le è vicino per aiutarla. Sarà Serena (Miriam Candurro), con un’idea fuori dal comune, a cercare di risolvere la questione.
Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, vuole conferme da Mariella (Antonella Prisco) sulla loro ritrovata armonia, mentre si avvicina il momento per lui di tornare a Palazzo, salvo imprevisti causati da Cotugno (Walter Melchionda)…