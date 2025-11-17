Un posto al sole, anticipazioni 18 novembre 2025: Otello fa riflettere Raffaele sul futuro

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 18 novembre 2025
Le pressioni esercitate da Otello (Lucio Allocca) spingeranno Raffaele (Patrizio Rispo) a considerare con maggiore serietà il proprio futuro professionale, ma l’ipotesi di un suo possibile abbandono del ruolo di portiere sarà accolta in modo negativo da qualcuno.
Nel frattempo, il gesto coraggioso di Eduardo (Fiorenzo Madonna) consoliderà ancora di più il legame con Damiano (Luigi Miele). Tuttavia, sebbene il successo dell’operazione venga attribuito a Grillo (Pietro Bontempo), entrambi sanno bene che l’ostilità dell’ispettore verso di loro non si attenuerà… Seguici su Instagram.