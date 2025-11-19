Un posto al sole, trama 20 novembre 2025: Espedito faccia a faccia con Gennaro

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 20 novembre 2025

Castrese (Peppe Romano) è in ansia per la situazione del padre, mentre Espedito (Antonio Conte) trova finalmente il coraggio di confrontarsi con Gennaro (Carlo Caracciolo) nel tentativo di salvare l’azienda di famiglia. Nel frattempo, Vinicio (Gianluca Spagnoli) sembra ancora intrappolato in un profondo stato di smarrimento dal quale non riesce ad emergere.

Rosa (Daniela Ioia), pur con le sue riserve nel fidarsi, inizia a comprendere che Damiano (Luigi Miele) sta facendo sul serio con lei. Micaela (Gina Amarante), invece, appare sempre distante e priva di energia, ma presto qualcuno arriverà a scuoterla dal suo torpore… Seguici su Instagram.