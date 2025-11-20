Un posto al sole, anticipazioni 21 novembre 2025: Marina contatta gli Altieri

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 21 novembre 2025
Marina (Nina Soldano) cercherà di persuadere Mariella (Antonella Prisco) e la sua famiglia, oppressa da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), a unirsi per affrontare insieme un nemico comune. Vinicio (Gianluca Spagnoli), in un momento di lucidità, potrebbe rievocare alcune parole compromettenti di Cristiano e chiedergliene spiegazioni.
Intanto, alla vigilia di una nuova diretta radiofonica con Michele (Alberto Rossi), scopriremo se la cosiddetta "cura Pasquale" (Simone Di Pasquale) riuscirà a scuotere Micaela (Gina Amarante) dalla sua apatia, come sperato da chi le vuole bene…