Un posto al sole, trama 24 novembre 2025: a Rosa viene proposto di sostituire Raffaele

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 24 novembre 2025
Castrese (Peppe Romano), con il supporto di Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) e Salvatore (Cosimo Alberti), decide di accettare l’invito di Marina (Nina Soldano) a partecipare alla trasmissione radiofonica per discutere delle condizioni delle bufale nella sua azienda sotto la gestione di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo).
Vinicio (Gianluca Spagnoli) irrompe durante una riunione lavorativa del fratello per accusarlo con rabbia di averlo spinto nuovamente verso la droga. Intanto Rosa (Daniela Ioia) riceve la proposta di subentrare al posto di Raffaele (Patrizio Rispo), mentre Renato (Marzio Honorato) non si rassegna alla scelta del cognato e cercherà un'alleata…