Un posto al sole, anticipazioni 25 novembre 2025: Roberto e Marina, mossa pericolosa

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 25 novembre 2025
Vinicio (Gianluca Spagnoli) sembra fidarsi della versione del fratello riguardo alla questione della droga. Con l'aiuto di Castrese (Peppe Romano) e Michele (Alberto Rossi), Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) infliggono un nuovo colpo ai Gagliotti. Tuttavia, questa mossa potrebbe mettere a rischio i tentativi di Alice (Fabiola Balestriere) di riavvicinarsi a Vinicio. Clara (Imma Pirone), pur felice per l'amica, insinuerà un dubbio in Rosa (Daniela Ioia) riguardo alla possibilità di essere assunta a Palazzo Palladini…